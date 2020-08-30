«Милуоки» вышел в полуфинал Восточной конференции НБА

Победу в матче одержали «Бакс» — 118:104. Таким образом, счёт в серии стал 4−1 в пользу «Милуоки»: команда из штата Висконсин выиграла серию и вышла в полуфинал конференции. На этой стадии «Бакс» сыграют с «Майами Хит».

Самым результативным игроком матча стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, записавший на свой счёт дабл-дабл: 28 очков, 17 подборов. Второй результат — у лёгкого форварда Криса Миддлтона, в активе которого также дабл-дабл: 21 очко и 10 подборов. В составе «Орландо» лучший показатель результативности у черногорца Николы Вучевича: 22 очка и 15 подборов.