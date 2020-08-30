Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» и выйти во второй раунд плей-офф

Источник: AFP 2020

Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 131:122.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Энтони Дэвис, который записал в свой актив 43 очка. Леброн Джеймс в свою очередь оформил трипл-дабл из 36 очков 10 подборов и 10 передач.

Лучшей результативностью в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» отличился Си Джей Макколлум, который набрал 36 очков. Кармело Энтони записал в свой актив 27 очков.