Леброн Джеймс установил рекорд «Лейкерс» в XXI веке и переписал историю НБА

Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 131:122. Таким образом, счёт в серии стал 4−1 в пользу «Лейкерс». Клуб из Лос-Анджелеса вышел в полуфинал Западной конференции.

Леброн Джеймс в этом матче оформил трипл-дабл из 36 очков, 10 подборов и 10 передач. Таким образом, он стал первым игроком с 1988 года в составе «Лейкерс», который оформил 30-очковый трипл-дабл. Предыдущее достижение принадлежало Джеймсу Уорти. Также он обновил свой рекорд по количеству 30-очковых трипл-даблов (13). У Оскара Робертсона их 8, а у Рассела Уэстбрука — 6, сообщается в «твиттере» StatMuse.