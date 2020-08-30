Леброн Джеймс установил рекорд «Лейкерс» в XXI веке и переписал историю НБА
Завершился пятый матч четвертьфинала Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Завершился пятый матч четвертьфинала Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 131:122. Таким образом, счёт в серии стал 4−1 в пользу «Лейкерс». Клуб из
Леброн Джеймс в этом матче оформил