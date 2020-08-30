«Бостон» повел в серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто»

Матч должен был состояться в четверг, но был перенесен в знак протеста в связи со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка. 23 августа полицейские в Кеноше (штат Висконсин) выстрелили в спину Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили ему семь раз в спину. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. ЧП привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией. Власти объявили комендантский час, в город были направлены нацгвардейцы и федеральные агенты.