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30 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Бостон» повел в серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто»

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. «Бостон Селтикс» обыграл «Торонто Рэпторс» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 112:94 (39:23, 20:19, 29:31, 24:21). В составе победителей дабл-дабл сделали Даниель Тайс (13 очков, 15 подборов) и Кемба Уокер (18 очков, 10 результативных передач), Джейсон Тейтум и Маркус Смарт набрали по 21 очку. У проигравших наибольшую результативность показал Кайл Лоури (17).

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй матч серии до четырех пройдет 1 сентября.

Матч должен был состояться в четверг, но был перенесен в знак протеста в связи со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка. 23 августа полицейские в Кеноше (штат Висконсин) выстрелили в спину Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили ему семь раз в спину. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. ЧП привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией. Власти объявили комендантский час, в город были направлены нацгвардейцы и федеральные агенты.

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