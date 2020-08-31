38 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Клипперс» и спасти серию
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
Победу в матче со счётом 111:97 одержали номинальные гости площадки игроки «Клипперс» и выиграли серию — 4−2.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который был близок к
Наибольший вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Кавай Леонард, оформивший
В ¼ финала