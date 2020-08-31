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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

38 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Клипперс» и спасти серию

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

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Источник: AP 2020

Победу в матче со счётом 111:97 одержали номинальные гости площадки игроки «Клипперс» и выиграли серию — 4−2.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который был близок к трипл-даблу. На его счету 38 очков, 9 подборов и 9 передач.

Наибольший вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 33 очков, 14 подборов и 7 передач. Ещё один дабл-дабл в этой встрече на счету хорватского центрового «Лос-Анджелеса» Ивицы Зубаца — 15 очков и 11 подборов.

В ¼ финала плей-офф НБА Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» (2−3).

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