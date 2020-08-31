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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

50 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Юту» и сравнять счёт в серии

Завершился шестой матч четвертьфинала серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Юта Джаз» принимал «Денвер Наггетс».

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Источник: AP 2020

Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 119:107.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джамал Маррей, который записал в свой актив 50 очков. Никола Йокич набрал 22 очка. В составе «Юты» самым результативным стал Донован Митчелл, который принёс в копилку своей команды 44 очка. Майк Конли набрал 21 очко.

Таким образом, «Денверу» удалось сравнять счёт в серии до четырёх побед — 3−3.

Следующий матч между «Ютой Джаз» и «Денвер Наггетс» состоится 1 сентября, начало — в 19:00 мск.

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