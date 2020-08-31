50 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Юту» и сравнять счёт в серии

Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 119:107.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джамал Маррей, который записал в свой актив 50 очков. Никола Йокич набрал 22 очка. В составе «Юты» самым результативным стал Донован Митчелл, который принёс в копилку своей команды 44 очка. Майк Конли набрал 21 очко.