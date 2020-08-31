Кавай Леонард установил рекорд последних 20 лет в НБА

Леонард стал первым игроком НБА, набравшим в плей-офф как минимум 30 очков, 10 подборов, 5 передач и 5 перехватов после Гэри Пэйтона (2000). Леонард — второй игрок в истории франшизы «Клипперс», который выдал пять матчей кряду с результативностью 30+ очков в плей-офф. До этого подобным достижением отличался только Боб Макаду в 1970-х годах.