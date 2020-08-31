Кавай Леонард установил рекорд последних 20 лет в НБА
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард в шестом матче серии первого раунда
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард в шестом матче серии первого раунда
Леонард стал первым игроком НБА, набравшим в
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в матче со счётом 111:97 одержали номинальные гости площадки игроки «Клипперс» и выиграли серию — 4−2.