«Майами» обыграл «Милуоки» в первом матче ½ финала Восточной конференции

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 40 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат у словенского разыгрывающего Горана Драгича, 27 очков и 6 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Эдрис Адебайо: 12 очков, 17 подборов.