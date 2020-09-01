«Майами» обыграл «Милуоки» в первом матче ½ финала Восточной конференции
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит».
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит».
Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 40 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат у словенского разыгрывающего Горана Драгича, 27 очков и 6 подборов.
У «Милуоки»