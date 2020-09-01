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09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Майами» обыграл «Милуоки» в первом матче ½ финала Восточной конференции

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит».

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Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 40 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат у словенского разыгрывающего Горана Драгича, 27 очков и 6 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Эдрис Адебайо: 12 очков, 17 подборов.

У «Милуоки» дабл-даблом отметился грек Яннис Адетокунбо, набравший 18 очков и сделавший 10 подборов. Самым результативным игроком «Бакс» стал атакующий защитник Крис Миддлтон, записавший себе в актив 28 очков и 6 подборов.

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