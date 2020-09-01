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09:56 (мск), источник: ТАСС

«Оклахома» сравняла счет в серии плей-офф НБА с «Хьюстоном»

ТАСС, 1 сентября. «Хьюстон» проиграл «Оклахоме» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 100:104.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал 32 очка, сделал восемь подборов и семь передач. В составе «Оклахомы» 28 очков в активе бывшего защитника «Хьюстона» Криса Пола, 15 из которых он набрал в последней четверти.

Счет в серии стал равным — 3−3. Заключительная игра состоится 3 сентября (начало — 02:00 мск). В другом матче дня «Майами» в стартовой встрече второго раунда победил «Милуоки» со счетом 115:104. Форвард «Хит» Джимми Батлер набрал 40 очков.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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