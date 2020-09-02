Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту» и выйти в полуфинал Западной конференции
Завершился седьмой четвертьфинальный матч серии
Завершился седьмой четвертьфинальный матч серии
Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 80:78.
Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который оформил
Самым результативным в составе «Юты Джаз» стал Донован Митчелл, который набрал 22 очка. Руди Гобер оформил
Таким образом, счёт в серии стал 4−3, и «Денвер Наггетс» вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».