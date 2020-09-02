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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту» и выйти в полуфинал Западной конференции

Завершился седьмой четвертьфинальный матч серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз».

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Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 80:78.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. Джамал Маррей записал в свой актив 17 очков.

Самым результативным в составе «Юты Джаз» стал Донован Митчелл, который набрал 22 очка. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 4−3, и «Денвер Наггетс» вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».

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