Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» сравнять счёт в серии с «Майами»

Источник: AP 2020

Победу в этом матче на последних секундах игры вырвали номинальные гости игроки «Хит» (114:116) и увеличили отрыв в серии — 2−0.

Самым результативным игроком этой встречи стал 25-летний греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету 29 очков, 14 подборов и 3 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс 34-летний словенский разыгрывающий Горан Драгич — 23 очка, 5 подборов и 4 передачи.

Следующая встреча между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится 5 сентября. Начало — в 01:30 мск.

Напомним, первая игра между командами завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.