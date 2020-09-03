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09:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» сравнять счёт в серии с «Майами»

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялся второй матч полуфинала плей-офф НБА Восточной конференции между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит».

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Источник: AP 2020

Победу в этом матче на последних секундах игры вырвали номинальные гости игроки «Хит» (114:116) и увеличили отрыв в серии — 2−0.

Самым результативным игроком этой встречи стал 25-летний греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету 29 очков, 14 подборов и 3 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс 34-летний словенский разыгрывающий Горан Драгич — 23 очка, 5 подборов и 4 передачи.

Следующая встреча между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится 5 сентября. Начало — в 01:30 мск.

Напомним, первая игра между командами завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.

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