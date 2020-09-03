«Хьюстон» вышел в полуфинал Запада и сыграет с «Лейкерс»

Самым результативным в составе победителей стал форвард Роберт Ковингтон, сделавший дабл-дабл: 21 очко и 10 подборов. В составе «Оклахомы» трипл-даблом отметился Крис Пол — 19 очков, 11 подборов и 12 передач. Он же стал самым возрастным автором трипл-дабла в седьмом матче плей-офф НБА — сейчас Полу 35 лет. Самым же результативным игроком «Тандер» в матче стал канадский защитник Лугенц Дорт — 30 очков, 4 подбора.