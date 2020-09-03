«Хьюстон» вышел в полуфинал Запада и сыграет с «Лейкерс»
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся седьмой четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся седьмой четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».
Драматичный поединок завершился победой «Хьюстона» со счётом 104:102.
Самым результативным в составе победителей стал форвард Роберт Ковингтон, сделавший дабл-дабл: 21 очко и 10 подборов. В составе «Оклахомы»
В полуфинале Западной конференции «Хьюстон Рокетс» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».