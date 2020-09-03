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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хьюстон» вышел в полуфинал Запада и сыграет с «Лейкерс»

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся седьмой четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».

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Источник: AP 2020

Драматичный поединок завершился победой «Хьюстона» со счётом 104:102.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Роберт Ковингтон, сделавший дабл-дабл: 21 очко и 10 подборов. В составе «Оклахомы» трипл-даблом отметился Крис Пол — 19 очков, 11 подборов и 12 передач. Он же стал самым возрастным автором трипл-дабла в седьмом матче плей-офф НБА — сейчас Полу 35 лет. Самым же результативным игроком «Тандер» в матче стал канадский защитник Лугенц Дорт — 30 очков, 4 подбора.

В полуфинале Западной конференции «Хьюстон Рокетс» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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