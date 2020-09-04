«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Денвер» в матче плей-офф НБА

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 29 очков. В составе «Денвера» больше всего очков в активе центрового Николы Йокича (15).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--19cef017a45ca339212b" data-vnd="19cef017a45ca339212b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=19cef017a45ca339212b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии стал 1−0 в пользу «Клипперс». Следующая встреча состоится 6 сентября. В первом раунде «Клипперс» обыграли «Даллас» (4−2). «Денвер» в семи матчах взял верх над «Ютой» (4−3).

В другой встрече второго раунда «Торонто» победил «Бостон» (104:103) благодаря трехочковому форварда Оу Джи Ануноби за 0,5 секунды до финальной сирены. Канадский клуб сократил отставание и теперь проигрывает в серии со счетом 1−2.