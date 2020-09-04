«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Денвер» в матче плей-офф НБА
ТАСС, 4 сентября. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Денвер» в первом матче второго раунда
ТАСС, 4 сентября. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Денвер» в первом матче второго раунда
Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 29 очков. В составе «Денвера» больше всего очков в активе центрового Николы Йокича (15).
Счет в серии стал 1−0 в пользу «Клипперс». Следующая встреча состоится 6 сентября. В первом раунде «Клипперс» обыграли «Даллас» (4−2). «Денвер» в семи матчах взял верх над «Ютой» (4−3).
В другой встрече второго раунда «Торонто» победил «Бостон» (104:103) благодаря трехочковому форварда Оу Джи Ануноби за 0,5 секунды до финальной сирены. Канадский клуб сократил отставание и теперь проигрывает в серии со счетом 1−2.
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.