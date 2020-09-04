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11:23 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Денвер» в матче плей-офф НБА

ТАСС, 4 сентября. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Денвер» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 120:97.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 29 очков. В составе «Денвера» больше всего очков в активе центрового Николы Йокича (15).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии стал 1−0 в пользу «Клипперс». Следующая встреча состоится 6 сентября. В первом раунде «Клипперс» обыграли «Даллас» (4−2). «Денвер» в семи матчах взял верх над «Ютой» (4−3).

В другой встрече второго раунда «Торонто» победил «Бостон» (104:103) благодаря трехочковому форварда Оу Джи Ануноби за 0,5 секунды до финальной сирены. Канадский клуб сократил отставание и теперь проигрывает в серии со счетом 1−2.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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