«Майами» выиграл третий подряд матч в серии плей-офф НБА с «Милуоки»

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер. Он набрал 30 очков, сделал семь подборов и отдал шесть передач. Дабл-дабл оформил центровой Бэм Адебайо из 20 очков и 16 подборов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1923271f1cf60a692a25" data-vnd="1923271f1cf60a692a25" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1923271f1cf60a692a25" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всего очков в составе «Милуоки» набрал центровой Брук Лопес (22). Немного не хватило форварду Яннису Адетокунбо до трипл-дабла. Греческий баскетболист набрал 21 очко, сделал 16 подборов и девять передач.

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Майами». В другой встрече второго раунда «Хьюстон» победил «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч завершился со счетом 112:97. «Хьюстон» повел в серии — 1−0.