«Майами» выиграл третий подряд матч в серии плей-офф НБА с «Милуоки»
ТАСС, 5 сентября. «Майами» победил «Милуоки» в третьем матче второго раунда
ТАСС, 5 сентября. «Майами» победил «Милуоки» в третьем матче второго раунда
Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер. Он набрал 30 очков, сделал семь подборов и отдал шесть передач.
Больше всего очков в составе «Милуоки» набрал центровой Брук Лопес (22). Немного не хватило форварду Яннису Адетокунбо до
Счет в серии стал 3−0 в пользу «Майами». В другой встрече второго раунда «Хьюстон» победил «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч завершился со счетом 112:97. «Хьюстон» повел в серии — 1−0.
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.