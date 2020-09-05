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10:59 (мск), источник: ТАСС

«Майами» выиграл третий подряд матч в серии плей-офф НБА с «Милуоки»

ТАСС, 5 сентября. «Майами» победил «Милуоки» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 115:100.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер. Он набрал 30 очков, сделал семь подборов и отдал шесть передач. Дабл-дабл оформил центровой Бэм Адебайо из 20 очков и 16 подборов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всего очков в составе «Милуоки» набрал центровой Брук Лопес (22). Немного не хватило форварду Яннису Адетокунбо до трипл-дабла. Греческий баскетболист набрал 21 очко, сделал 16 подборов и девять передач.

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Майами». В другой встрече второго раунда «Хьюстон» победил «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч завершился со счетом 112:97. «Хьюстон» повел в серии — 1−0.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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