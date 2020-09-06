«Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Бостоном»
ТАСС, 6 сентября. «Торонто» победил «Бостон» со счетом 100:93 в четвертом матче четвертьфинальной серии
ТАСС, 6 сентября. «Торонто» победил «Бостон» со счетом 100:93 в четвертом матче четвертьфинальной серии
Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал форвард Паскаль Сиакам (23 очка + 11 подборов), у «Бостона» больше всех набрал атакующий защитник Джейсон Тейтум (24 очка + 10 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет 8 сентября (начало — 1:30 мск). «Торонто» является действующим чемпионом НБА.
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.