«Денвер» обыграл «Клипперс» во втором матче серии плей-офф НБА
ТАСС, 6 сентября. «Денвер» победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 110:101 во втором матче четвертьфинальной серии
ТАСС, 6 сентября. «Денвер» победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 110:101 во втором матче четвертьфинальной серии
Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал защитник Джамал Мюррей (27 очков), у «Клипперс» больше всех набрал атакующий защитник Пол Джордж (22 очка).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 8 сентября (начало — 4:00 мск).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.