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11:04 (мск), источник: ТАСС

«Денвер» обыграл «Клипперс» во втором матче серии плей-офф НБА

ТАСС, 6 сентября. «Денвер» победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 110:101 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал защитник Джамал Мюррей (27 очков), у «Клипперс» больше всех набрал атакующий защитник Пол Джордж (22 очка).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 8 сентября (начало — 4:00 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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