«Денвер» обыграл «Клипперс» во втором матче серии плей-офф НБА

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал защитник Джамал Мюррей (27 очков), у «Клипперс» больше всех набрал атакующий защитник Пол Джордж (22 очка).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a728eed80569ea0b8150" data-vnd="a728eed80569ea0b8150" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a728eed80569ea0b8150" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 8 сентября (начало — 4:00 мск).