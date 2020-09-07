«Милуоки» сократил отставание в серии плей-офф НБА с «Майами»

Воскресная встреча в Орландо завершилась со счетом 118:115 (22:31, 28:17, 35:40, 22:19, 11:8). В составе «Бакс» самым результативным стал Крис Миддлтон (36 очков), его партнер по команде Эрик Бледсо (14 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл. Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 19 очков и сделавший 4 подбора, не доиграл матч до конца из-за вывиха правого голеностопа. У «Хит» дабл-дабл оформил Эдрис Адебайо (26 очков, 12 подборов).