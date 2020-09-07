«Милуоки» сократил отставание в серии плей-офф НБА с «Майами»
«Милуоки Бакс» в овертайме обыграл «Майами Хит» в четвертом матче серии второго раунда
«Милуоки Бакс» в овертайме обыграл «Майами Хит» в четвертом матче серии второго раунда
Воскресная встреча в Орландо завершилась со счетом 118:115 (22:31, 28:17, 35:40, 22:19, 11:8). В составе «Бакс» самым результативным стал Крис Миддлтон (36 очков), его партнер по команде Эрик Бледсо (14 очков, 10 подборов) сделал
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Майами». Следующая игра состоится 8 сентября.