«Лейкерс» сравняли счет в серии плей-офф НБА с «Хьюстоном»
ТАСС, 7 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Хьюстон» со счетом 117:109 во втором матче серии второго раунда
ТАСС, 7 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Хьюстон» со счетом 117:109 во втором матче серии второго раунда
Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Энтони Дэвис, в активе которого 30 очков и 10 подборов. Форвард Леброн Джеймс набрал 28 очков, сделал 11 подборов и девять передач. У «Хьюстона» больше всего очков в активе защитника Джеймса Хардена (27).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч команды проведут 9 сентября (начало — 4:00 мск).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.