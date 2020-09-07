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10:01 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» сравняли счет в серии плей-офф НБА с «Хьюстоном»

ТАСС, 7 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Хьюстон» со счетом 117:109 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Энтони Дэвис, в активе которого 30 очков и 10 подборов. Форвард Леброн Джеймс набрал 28 очков, сделал 11 подборов и девять передач. У «Хьюстона» больше всего очков в активе защитника Джеймса Хардена (27).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч команды проведут 9 сентября (начало — 4:00 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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