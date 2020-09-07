«Лейкерс» сравняли счет в серии плей-офф НБА с «Хьюстоном»

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Энтони Дэвис, в активе которого 30 очков и 10 подборов. Форвард Леброн Джеймс набрал 28 очков, сделал 11 подборов и девять передач. У «Хьюстона» больше всего очков в активе защитника Джеймса Хардена (27).