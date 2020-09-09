«Майами» вышел в финал плей-офф Восточной конференции НБА впервые с 2014 года
ТАСС, 9 сентября. «Майами» победил «Милуоки» в пятом матче второго раунда
ТАСС, 9 сентября. «Майами» победил «Милуоки» в пятом матче второго раунда
Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 23 очка. Центровой команды Брук Лопес оформил
«Майами» выиграл серию со счетом 4−1. Команда вышла в финал Восточной конференции впервые с 2014 года. Клуб трижды становился чемпионом НБА (2006, 2012, 2013). Соперником команды станет победитель противостояния между «Бостоном» и «Торонто» (3−2).
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» в третьем матче полуфинала Западной конференции победил «Хьюстон» (112:102). Счет в серии стал 2−1 в пользу «Лейкерс». Следующая встреча пройдет 11 сентября.
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.