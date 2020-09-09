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11:04 (мск), источник: ТАСС

«Майами» вышел в финал плей-офф Восточной конференции НБА впервые с 2014 года

ТАСС, 9 сентября. «Майами» победил «Милуоки» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 103:94.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 23 очка. Центровой команды Брук Лопес оформил дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов. Самыми результативными баскетболистами в составе «Майами» стали защитник Горан Драгич и форвард Джимми Батлер (по 17 очков). В активе Батлера также 10 подборов, что позволило ему оформить дабл-дабл.

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«Майами» выиграл серию со счетом 4−1. Команда вышла в финал Восточной конференции впервые с 2014 года. Клуб трижды становился чемпионом НБА (2006, 2012, 2013). Соперником команды станет победитель противостояния между «Бостоном» и «Торонто» (3−2).

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» в третьем матче полуфинала Западной конференции победил «Хьюстон» (112:102). Счет в серии стал 2−1 в пользу «Лейкерс». Следующая встреча пройдет 11 сентября.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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