Драфт НБА может быть перенесен на 15 ноября
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Процедура драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может быть перенесена на 15 ноября, сообщает Forbes.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Процедура драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может быть перенесена на 15 ноября, сообщает Forbes.
Ранее СМИ сообщали, что запланированные на октябрь драфт НБА и открытие рынка свободных агентов будут перенесены. Ранее было объявлено, что драфт должен состояться 16 октября, но, как отмечают несколько источников, процедура пройдет в середине или в конце ноября. 15 ноября — одна из возможных дат проведения драфта.
«Миннесота» по итогам прошедшей в августе
Изначально драфт НБА должен был пройти 25 июня, но его перенесли