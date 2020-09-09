Драфт НБА может быть перенесен на 15 ноября

Ранее СМИ сообщали, что запланированные на октябрь драфт НБА и открытие рынка свободных агентов будут перенесены. Ранее было объявлено, что драфт должен состояться 16 октября, но, как отмечают несколько источников, процедура пройдет в середине или в конце ноября. 15 ноября — одна из возможных дат проведения драфта.