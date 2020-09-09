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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Драфт НБА может быть перенесен на 15 ноября

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Процедура драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может быть перенесена на 15 ноября, сообщает Forbes.

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Источник: AP 2020

Ранее СМИ сообщали, что запланированные на октябрь драфт НБА и открытие рынка свободных агентов будут перенесены. Ранее было объявлено, что драфт должен состояться 16 октября, но, как отмечают несколько источников, процедура пройдет в середине или в конце ноября. 15 ноября — одна из возможных дат проведения драфта.

«Миннесота» по итогам прошедшей в августе драфт-лотереи получила право выбирать первой.

Изначально драфт НБА должен был пройти 25 июня, но его перенесли из-за коронавируса.

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