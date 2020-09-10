СМИ: экс-баскетболистка сборной России может возглавить клуб НБА
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба НБА «Индиана Пэйсерс», сообщает ESPN.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба НБА «Индиана Пэйсерс», сообщает ESPN.
Как отмечается в материале, 43-летняя Хэммон и
«Индиана» в конце августа объявила об уходе Нэйта Макмиллана с поста главного тренера команды после поражения от «Майами Хит» в серии первого раунда
Хэммон выступала за российскую национальную команду с 2008 по 2012 год, стала в ее составе бронзовым призером Олимпиады-2008 и