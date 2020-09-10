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11:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: экс-баскетболистка сборной России может возглавить клуб НБА

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба НБА «Индиана Пэйсерс», сообщает ESPN.

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Источник: AFP 2020

Как отмечается в материале, 43-летняя Хэммон и экс-тренер «Сакраменто Кингз» и «Мемфис Гриззлис» Дэйв Джоргер вошли в список из более чем десяти претендентов, с которыми руководство «Индианы» намерено провести предварительные переговоры.

«Индиана» в конце августа объявила об уходе Нэйта Макмиллана с поста главного тренера команды после поражения от «Майами Хит» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0−4.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хэммон выступала за российскую национальную команду с 2008 по 2012 год, стала в ее составе бронзовым призером Олимпиады-2008 и вице-чемпионкой Европы 2009 года. С 2014 года она работает ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Сперс».

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