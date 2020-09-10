СМИ: экс-баскетболистка сборной России может возглавить клуб НБА

Источник: AFP 2020

Как отмечается в материале, 43-летняя Хэммон и экс-тренер «Сакраменто Кингз» и «Мемфис Гриззлис» Дэйв Джоргер вошли в список из более чем десяти претендентов, с которыми руководство «Индианы» намерено провести предварительные переговоры.

«Индиана» в конце августа объявила об уходе Нэйта Макмиллана с поста главного тренера команды после поражения от «Майами Хит» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0−4.

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