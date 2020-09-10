«Клипперс» укрепили преимущество в серии плей-офф с «Денвером»
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» укрепил преимущество в полуфинальной серии
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» укрепил преимущество в полуфинальной серии
Четвертая встреча команд в Орландо завершилась со счетом 96:85 (26:12, 22:28, 25:23, 23:22) в пользу «Клипперс», в составе которых
Счет в серии до четырех побед — 3−1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».
В другой полуфинальной серии «Торонто» после двух овертаймов обыграл «Бостон» — 125:122 (21:25, 27:27, 33:25, 17:21, 27:24). В серии ничья — 3−3.