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12:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Клипперс» укрепили преимущество в серии плей-офф с «Денвером»

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» укрепил преимущество в полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвером».

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Источник: AP 2020

Четвертая встреча команд в Орландо завершилась со счетом 96:85 (26:12, 22:28, 25:23, 23:22) в пользу «Клипперс», в составе которых дабл-дабл оформил Кавай Леонард (30 очков, 11 подборов и 9 передач). У «Денвера» дабл-дабл сделал Никола Йокич (26 очков, 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед — 3−1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».

В другой полуфинальной серии «Торонто» после двух овертаймов обыграл «Бостон» — 125:122 (21:25, 27:27, 33:25, 17:21, 27:24). В серии ничья — 3−3.

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