«Клипперс» укрепили преимущество в серии плей-офф с «Денвером»

Источник: AP 2020

Четвертая встреча команд в Орландо завершилась со счетом 96:85 (26:12, 22:28, 25:23, 23:22) в пользу «Клипперс», в составе которых дабл-дабл оформил Кавай Леонард (30 очков, 11 подборов и 9 передач). У «Денвера» дабл-дабл сделал Никола Йокич (26 очков, 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед — 3−1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».