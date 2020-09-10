«В детстве постоянно рубился с младшими братьями в видеоигры». «Матч ТВ» поговорил с легендой НБА Тони Паркером
Большие во всех смыслах люди тоже любят видеоигры.
Большие во всех смыслах люди тоже любят видеоигры.
Компания Ubisoft пригласила бывшего профессионального баскетболиста Тони Паркера, известного по выступлениям за «Сан-Антонио» и «Шарлотт», принять участие в грядущем чемпионате мира по Rainbow Six Siege. Легенда НБА выступит на турнире в качестве посла, по этому случаю «Матч ТВ» поговорил с
— Как вы вообще относитесь к видеоиграм?
— Я большой поклонник видеоигр, можно даже сказать, что я вырос на них. Ведь у меня два младших брата (Теренс и Пьер. — «Матч ТВ»), вместе с ними мы постоянно рубились в видеоигры в свое время. Повзрослев, я понял, что эта индустрия до сих пор привлекает меня, именно поэтому шесть лет назад я вложился в киберспортивное направление.
— Расскажите подробнее.
— В 2014 году я приобрел баскетбольный клуб «Виллербан», для которого позже создал академию в Лионе, где помимо всего прочего подготавливают и киберспортсменов. Приятно видеть, как твое детище работает, дает плоды, это делает меня счастливым. Но я не один такой, многие бывшие профессиональные спортсмены тоже инвестируют в киберспорт.
— У вас есть любимые игры?
— В детстве мы всегда в первую очередь обращали внимание на спортивные симуляторы. Нас было трое, хотелось соревноваться друг с другом в баскетбол, футбол, хоккей. Чаще всего играли в NBA Live (серия симуляторов от EA. — «Матч ТВ»).
— А как вам Rainbow Six? Игра отличается от прочих шутеров упором на тактику.
— R6 сейчас одна из самых популярных в мире, понятно, что это не просто так. Я видел ее развитие, поэтому когда представители Ubisoft вышли на меня с предложением стать послом чемпионата мира по данной дисциплине, это стало большой честью для меня. Здорово осознавать, что являешься частью такого крупного проекта, я получу большой опыт и сумею оставить свой след в киберспорте.
— Какая задача стоит перед вами на грядущем ЧМ?
— На турнир приедут геймеры, имеющие солидный стаж в клубных соревнованиях, но выступление на международном уровне, на чемпионате мира, — совершенно другой опыт. Разные товарищи по команде, разные тренеры, с которыми некоторые никогда не пересекались. Им придется выйти из зоны комфорта, чтобы представлять свою страну. Я знаю, как работать с молодыми игроками, делал это в баскетбольной карьере. Моя задача — правильно направить всех участников ЧМ, передать им собственные знания. С нетерпением жду старта турнира.
— Думали ли вы, когда побеждали в НБА со «Сперс», что в ближайшем будущем киберспортивная индустрия станет серьезным конкурентом традиционному спорту?
— Подозревал. Именно поэтому вовремя сориентировался и инвестировал в киберспорт. Но останавливаться не собираюсь, в том мире, в котором мы живем, видеоигры имеют свой вес, с этим глупо спорить. У киберспортивных чемпионатов есть огромное преимущество над традиционными спортивными — ты можешь играть против кого угодно, находясь где угодно. Не удивлюсь, если в ближайшее время киберспорт примут в программу Олимпийских игр, может, мы увидим соревнования по видеоиграм уже на ОИ-24 во Франции.
— Продолжаете следить за НБА? «Сан-Антонио» впервые за 23 года не вышел в
— Это очень печально. Такой замечательный был рекорд, сложно всегда быть на вершине, но у нашей команды получалось, мы всегда были в числе лучших клубов чемпионата. Рад, что мне довелось стать частью истории, ведь я отдал 17 лет «Сан-Антонио», был одним из тех, кто вел команду к рекорду и выводил ее из года в год в
Реваз Куртанидзе