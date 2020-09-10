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23:05 (мск), источник: Матч ТВ

«В детстве постоянно рубился с младшими братьями в видеоигры». «Матч ТВ» поговорил с легендой НБА Тони Паркером

Большие во всех смыслах люди тоже любят видеоигры.

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Источник: AP 2020

Компания Ubisoft пригласила бывшего профессионального баскетболиста Тони Паркера, известного по выступлениям за «Сан-Антонио» и «Шарлотт», принять участие в грядущем чемпионате мира по Rainbow Six Siege. Легенда НБА выступит на турнире в качестве посла, по этому случаю «Матч ТВ» поговорил с экс-баскетболистом о его отношении к видеоиграм и R6.

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ФАКТЫ О ТОНИ ПАРКЕРЕ:

  • 4-кратный чемпион НБА с «Сан-Антонио» (2003, 2005, 2007 и 2014);
  • самый ценный игрок финала НБА (2007);
  • участник матчей всех звезд НБА (2006—2007, 2009, 2012—2014);
  • победитель чемпионата Европы (2013) в составе сборной Франции;
  • обладатель двух бронзовых и серебряной медалей ЧЕ;
  • самый ценный игрок Евробаскета (2013);
  • игрок года ФИБА Европа (2013);
  • лучший европейский баскетболист года (2007, 2013);
  • бывший муж Евы Лонгории («Отчаянные домохозяйки»).
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— Как вы вообще относитесь к видеоиграм?

— Я большой поклонник видеоигр, можно даже сказать, что я вырос на них. Ведь у меня два младших брата (Теренс и Пьер. — «Матч ТВ»), вместе с ними мы постоянно рубились в видеоигры в свое время. Повзрослев, я понял, что эта индустрия до сих пор привлекает меня, именно поэтому шесть лет назад я вложился в киберспортивное направление.

— Расскажите подробнее.

— В 2014 году я приобрел баскетбольный клуб «Виллербан», для которого позже создал академию в Лионе, где помимо всего прочего подготавливают и киберспортсменов. Приятно видеть, как твое детище работает, дает плоды, это делает меня счастливым. Но я не один такой, многие бывшие профессиональные спортсмены тоже инвестируют в киберспорт.

— У вас есть любимые игры?

— В детстве мы всегда в первую очередь обращали внимание на спортивные симуляторы. Нас было трое, хотелось соревноваться друг с другом в баскетбол, футбол, хоккей. Чаще всего играли в NBA Live (серия симуляторов от EA. — «Матч ТВ»).

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— А как вам Rainbow Six? Игра отличается от прочих шутеров упором на тактику.

— R6 сейчас одна из самых популярных в мире, понятно, что это не просто так. Я видел ее развитие, поэтому когда представители Ubisoft вышли на меня с предложением стать послом чемпионата мира по данной дисциплине, это стало большой честью для меня. Здорово осознавать, что являешься частью такого крупного проекта, я получу большой опыт и сумею оставить свой след в киберспорте.

— Какая задача стоит перед вами на грядущем ЧМ?

— На турнир приедут геймеры, имеющие солидный стаж в клубных соревнованиях, но выступление на международном уровне, на чемпионате мира, — совершенно другой опыт. Разные товарищи по команде, разные тренеры, с которыми некоторые никогда не пересекались. Им придется выйти из зоны комфорта, чтобы представлять свою страну. Я знаю, как работать с молодыми игроками, делал это в баскетбольной карьере. Моя задача — правильно направить всех участников ЧМ, передать им собственные знания. С нетерпением жду старта турнира.

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— Думали ли вы, когда побеждали в НБА со «Сперс», что в ближайшем будущем киберспортивная индустрия станет серьезным конкурентом традиционному спорту?

— Подозревал. Именно поэтому вовремя сориентировался и инвестировал в киберспорт. Но останавливаться не собираюсь, в том мире, в котором мы живем, видеоигры имеют свой вес, с этим глупо спорить. У киберспортивных чемпионатов есть огромное преимущество над традиционными спортивными — ты можешь играть против кого угодно, находясь где угодно. Не удивлюсь, если в ближайшее время киберспорт примут в программу Олимпийских игр, может, мы увидим соревнования по видеоиграм уже на ОИ-24 во Франции.

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— Продолжаете следить за НБА? «Сан-Антонио» впервые за 23 года не вышел в плей-офф.

— Это очень печально. Такой замечательный был рекорд, сложно всегда быть на вершине, но у нашей команды получалось, мы всегда были в числе лучших клубов чемпионата. Рад, что мне довелось стать частью истории, ведь я отдал 17 лет «Сан-Антонио», был одним из тех, кто вел команду к рекорду и выводил ее из года в год в плей-офф.

Реваз Куртанидзе

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