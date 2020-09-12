«Бостон» вышел в финал плей-офф Восточной конференции НБА
ТАСС, 12 сентября. «Бостон» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии второго раунда
ТАСС, 12 сентября. «Бостон» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший
«Бостон» выиграл серию со счетом 4−3. Последний раз команда выходила в финал Восточной конференции в сезоне-2017/18, где уступила «Кливленду» (3−4). За выход в решающий раунд
В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Денверу» (105:111). Счет в серии стал 3−2 в пользу «Клипперс». Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард (36 очков). Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.