«Бостон» вышел в финал плей-офф Восточной конференции НБА

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. У «Торонто» больше всех очков набрал разыгрывающий Фред Ванвлит (20). Форвард команды Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл (13 очков, 11 подборов).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--80b0b4f1959551dff04d" data-vnd="80b0b4f1959551dff04d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=80b0b4f1959551dff04d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бостон» выиграл серию со счетом 4−3. Последний раз команда выходила в финал Восточной конференции в сезоне-2017/18, где уступила «Кливленду» (3−4). За выход в решающий раунд плей-офф «Бостон» поборется с «Майами». «Торонто» сложил с себя полномочия чемпиона НБА.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Денверу» (105:111). Счет в серии стал 3−2 в пользу «Клипперс». Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард (36 очков). Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл (22 очка + 14 подборов), а защитник Джамал Мюррей набрал 26 очков.