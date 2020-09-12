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12:22 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» вышел в финал плей-офф Восточной конференции НБА

ТАСС, 12 сентября. «Бостон» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 92:87.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. У «Торонто» больше всех очков набрал разыгрывающий Фред Ванвлит (20). Форвард команды Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл (13 очков, 11 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бостон» выиграл серию со счетом 4−3. Последний раз команда выходила в финал Восточной конференции в сезоне-2017/18, где уступила «Кливленду» (3−4). За выход в решающий раунд плей-офф «Бостон» поборется с «Майами». «Торонто» сложил с себя полномочия чемпиона НБА.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Денверу» (105:111). Счет в серии стал 3−2 в пользу «Клипперс». Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард (36 очков). Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл (22 очка + 14 подборов), а защитник Джамал Мюррей набрал 26 очков.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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