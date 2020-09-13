Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Метц
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Томь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Чайка
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Бетис
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Ренн
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Бромвич Альбион
Лестер
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Рубин
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
17:00
Вальядолид
Реал Сосьедад
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Нант
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Оренбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Спартак
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ротор
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Уэска
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Велес
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Леванте
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
21
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
10:37 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» и выйти в полуфинал плей-офф НБА

ТАСС, 13 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Хьюстон» со счетом 119:96 в пятом матче серии полуфинала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Лейкерс» выиграли серию со счетом 4−1.

Наверх
Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 30 очков. У «Лейкерс» больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл форвард Леброн Джеймс (29 очков + 11 подборов). Также дабл-дабл на счету форварда команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвиса (13 очков + 11 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Последний раз «Лейкерс» выходили в финал Западной конференции десять лет назад. По итогам сезона-2009/10 команда стала чемпионом НБА. Соперник «Лейкерс» по полуфиналу плей-офф определится в противостоянии «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвера». На данный момент «Клипперс» впереди со счетом 3−2, шестой матч серии пройдет в воскресенье.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

Читайте также
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Русское трио «Далласа» в шаге от финала Кубка Стэнли
ЦСКА против «Спартака»: чего ждать от главной игры сентября
Азаренко высказалась о своем поражении в финале US Open
«Барселона» нацелилась на защитника «Арсенала»
ФК «Сочи» заключил мировое соглашение с чемпионом мира
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
«Барселона» победила в первом матче Кумана
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь