Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» и выйти в полуфинал плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 30 очков. У «Лейкерс» больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл форвард Леброн Джеймс (29 очков + 11 подборов). Также дабл-дабл на счету форварда команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвиса (13 очков + 11 подборов).
Последний раз «Лейкерс» выходили в финал Западной конференции десять лет назад. По итогам сезона-2009/10 команда стала чемпионом НБА. Соперник «Лейкерс» по полуфиналу плей-офф определится в противостоянии «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвера». На данный момент «Клипперс» впереди со счетом 3−2, шестой матч серии пройдет в воскресенье.
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.