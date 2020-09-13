Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» и выйти в полуфинал плей-офф НБА

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 30 очков. У «Лейкерс» больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл форвард Леброн Джеймс (29 очков + 11 подборов). Также дабл-дабл на счету форварда команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвиса (13 очков + 11 подборов).

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Последний раз «Лейкерс» выходили в финал Западной конференции десять лет назад. По итогам сезона-2009/10 команда стала чемпионом НБА. Соперник «Лейкерс» по полуфиналу плей-офф определится в противостоянии «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвера». На данный момент «Клипперс» впереди со счетом 3−2, шестой матч серии пройдет в воскресенье.