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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Майами» в овертайме обыграл «Бостон» в первом финальном матче Восточной конференции

Завершился первый матч финальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в Киссими на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 117:114.

Самым результативным в составе «Майами» стал Горан Драгич, который записал в свой актив 29 очков. Джей Краудер набрал 22 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. Маркус Смарт принёс «Бостону» 23 очка.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1−0 в пользу «Майами». Следующий матч между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» состоится 18 сентября, начало игры — в 2:30 мск.

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