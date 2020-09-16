«Майами» в овертайме обыграл «Бостон» в первом финальном матче Восточной конференции
Завершился первый матч финальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит».
Завершился первый матч финальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит».
Встреча прошла в Киссими на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 117:114.
Самым результативным в составе «Майами» стал Горан Драгич, который записал в свой актив 29 очков. Джей Краудер набрал 22 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джейсон Тейтум, оформивший
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1−0 в пользу «Майами». Следующий матч между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» состоится 18 сентября, начало игры — в 2:30 мск.