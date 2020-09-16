«Майами» в овертайме обыграл «Бостон» в первом финальном матче Восточной конференции

Источник: AP 2020

Встреча прошла в Киссими на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 117:114.

Самым результативным в составе «Майами» стал Горан Драгич, который записал в свой актив 29 очков. Джей Краудер набрал 22 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. Маркус Смарт принёс «Бостону» 23 очка.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1−0 в пользу «Майами». Следующий матч между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» состоится 18 сентября, начало игры — в 2:30 мск.