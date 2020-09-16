НБА перенесла драфт-2020 на 18 ноября
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Процедура драфта новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года перенесена на 18 ноября, сообщается на сайте НБА.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Процедура драфта новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года перенесена на 18 ноября, сообщается на сайте НБА.
Отмечается, что дата драфта может быть изменена в зависимости от обстоятельств.
«Миннесота» по итогам прошедшей в августе
Изначально драфт НБА должен был пройти 25 июня, но его перенесли