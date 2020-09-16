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20:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НБА перенесла драфт-2020 на 18 ноября

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Процедура драфта новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года перенесена на 18 ноября, сообщается на сайте НБА.

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Источник: AFP 2020

Отмечается, что дата драфта может быть изменена в зависимости от обстоятельств.

«Миннесота» по итогам прошедшей в августе драфт-лотереи получила право выбирать первой.

Изначально драфт НБА должен был пройти 25 июня, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Позднее было объявлено, что драфт должен состояться 16 октября.

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