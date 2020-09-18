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12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Майами» увеличил отрыв в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Бостоном»

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Майами Хит» победил «Бостон Селтикс» во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча в Орландо завершилась со счетом 106:101 (28:31, 19:29, 37:17, 22:24) в пользу «Майами». В составе «Хит» самым результативным стал Горан Драгич (25 очков), его партнер по команде Бэм Адебайо сделал дабл-дабл (21 очко, 10 подборов). У «Селтикс» наибольшую результативность показал Кемба Уокер (23 очка).

Счет в полуфинале плей-офф НБА до четырех побед стал 2−0 в пользу «Хит». Следующий матч состоится 19 сентября.

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