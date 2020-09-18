«Майами» увеличил отрыв в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Бостоном»
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Майами Хит» победил «Бостон Селтикс» во втором матче финальной серии Восточной конференции
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Майами Хит» победил «Бостон Селтикс» во втором матче финальной серии Восточной конференции
Встреча в Орландо завершилась со счетом 106:101 (28:31, 19:29, 37:17, 22:24) в пользу «Майами». В составе «Хит» самым результативным стал Горан Драгич (25 очков), его партнер по команде Бэм Адебайо сделал
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