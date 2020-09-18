«Майами» увеличил отрыв в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Бостоном»

Встреча в Орландо завершилась со счетом 106:101 (28:31, 19:29, 37:17, 22:24) в пользу «Майами». В составе «Хит» самым результативным стал Горан Драгич (25 очков), его партнер по команде Бэм Адебайо сделал дабл-дабл (21 очко, 10 подборов). У «Селтикс» наибольшую результативность показал Кемба Уокер (23 очка).