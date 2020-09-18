Текущие события
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Волгарь
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Велес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Акрон
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Арминия
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Текстильщик
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Вильярреал
Эйбар
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
17:30
Иртыш
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Бордо
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18.09
Лион
Ним
00
Футбол. Зарубежный
18.09
Бавария
Шальке-04
80
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
18 сентября, источник: ТАСС

СМИ: Яннис Адетокунбо второй раз подряд признан MVP сезона в НБА

ТАСС, 18 сентября. Греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал ESPN.

Наверх
Источник: AP 2020

Адетокунбо был назван лучшим игроком НБА по итогам прошлого сезона. Он станет 11-м игроком в истории ассоциации, завоевавшим два приза подряд.

Ранее 25-летний грек был признан лучшим оборонительным игроком сезона в НБА. Это третий случай в истории, когда один баскетболист получает обе награды по итогам чемпионата. Ранее такое удавалось Майклу Джордану (1987/88) и Хакиму Оладжьювону (1993/94).

Во время загрузки произошла ошибка.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса, розыгрыш возобновился 31 июля. Команды провели по восемь матчей, чтобы определить всех участников плей-офф. «Милуоки» занял первое место в Восточной конференции, но вылетел на стадии четвертьфинала плей-офф, в пяти матчах проиграв «Майами». Борьбу за чемпионство продолжают «Бостон», «Майами», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер».

Адетокунбо был выбран «Милуоки» на драфте 2015 года под общим 15-м номером. За время выступления в НБА он четыре раза принимал участие в Матче всех звезд, дважды выполняя роль капитана. В регулярном чемпионате — 2019/20 он набирал в среднем за матч 29,5 очка, делал 13,6 подбора, 5,6 передачи.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Бавария» - монстр. Мюнхен забил 8 мячей на старте Бундеслиги
«Зенит» постарается продолжить победную серию в матче с «Уралом»
У игрока «Спартака» серьезная травма. Кто за нее ответит
Тедеско против Слуцкого и другие: Топ-5 ставок выходных
«Краснодар» выставил девять иностранцев и забил семь голов
Криштиану Роналду получил приз от IFFHS за 2019 год
«Интер» не даст «Ювентусу» выиграть: прогноз на сезон серии А
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь