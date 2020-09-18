СМИ: Яннис Адетокунбо второй раз подряд признан MVP сезона в НБА

Адетокунбо был назван лучшим игроком НБА по итогам прошлого сезона. Он станет 11-м игроком в истории ассоциации, завоевавшим два приза подряд.
Ранее 25-летний грек был признан лучшим оборонительным игроком сезона в НБА. Это третий случай в истории, когда один баскетболист получает обе награды по итогам чемпионата. Ранее такое удавалось Майклу Джордану (1987/88) и Хакиму Оладжьювону (1993/94).
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса, розыгрыш возобновился 31 июля. Команды провели по восемь матчей, чтобы определить всех участников плей-офф. «Милуоки» занял первое место в Восточной конференции, но вылетел на стадии четвертьфинала плей-офф, в пяти матчах проиграв «Майами». Борьбу за чемпионство продолжают «Бостон», «Майами», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер».
Адетокунбо был выбран «Милуоки» на драфте 2015 года под общим 15-м номером. За время выступления в НБА он четыре раза принимал участие в Матче всех звезд, дважды выполняя роль капитана. В регулярном чемпионате — 2019/20 он набирал в среднем за матч 29,5 очка, делал 13,6 подбора, 5,6 передачи.