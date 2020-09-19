Текущие события
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Волгарь
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Велес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Акрон
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Арминия
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Текстильщик
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Вильярреал
Эйбар
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
17:30
Иртыш
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Бордо
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18.09
Лион
Ним
00
Футбол. Зарубежный
18.09
Бавария
Шальке-04
80
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лейкерс» обыграли «Денвер» в первом матче финала Западной конференции

Завершился первый матч финальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс».

Наверх
Источник: Reuters

Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 126:114.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл, записав в свой актив 15 очков и 12 передач.

Лучшей результативностью в составе «Денвера» отметились Никола Йокич и Джамал Маррей, набравшие по 21 очку.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1−0 в пользу «Лейкерс».

Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится 21 сентября, начало — в 2:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
«Бавария» - монстр. Мюнхен забил 8 мячей на старте Бундеслиги
«Зенит» постарается продолжить победную серию в матче с «Уралом»
У игрока «Спартака» серьезная травма. Кто за нее ответит
Тедеско против Слуцкого и другие: Топ-5 ставок выходных
«Краснодар» выставил девять иностранцев и забил семь голов
Криштиану Роналду получил приз от IFFHS за 2019 год
«Интер» не даст «Ювентусу» выиграть: прогноз на сезон серии А
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь