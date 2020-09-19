«Лейкерс» обыграли «Денвер» в первом матче финала Западной конференции
Завершился первый матч финальной серии
Завершился первый матч финальной серии
Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 126:114.
Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, который оформил
Лучшей результативностью в составе «Денвера» отметились Никола Йокич и Джамал Маррей, набравшие по 21 очку.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1−0 в пользу «Лейкерс».
Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится 21 сентября, начало — в 2:30 мск.