«Лейкерс» обыграли «Денвер» в первом матче финала Западной конференции

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Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 126:114.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл, записав в свой актив 15 очков и 12 передач.

Лучшей результативностью в составе «Денвера» отметились Никола Йокич и Джамал Маррей, набравшие по 21 очку.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1−0 в пользу «Лейкерс».

Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится 21 сентября, начало — в 2:30 мск.