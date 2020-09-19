Леброн Джеймс взбешен результатами голосования за титул MVP сезона в НБА

Как передает корреспондент Sportsnet Майк Труделл, Джеймс заявил, что его «взбесили» результаты в связи с тем, что он получил мало голосов за первое место (16 голосов). Леброн добавил, что не умаляет заслуг форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо, которому досталась награда. Игрок «Лейкерс» заявил, что грек провел «чертовски хороший сезон», однако отметил, что считает результаты не соответствующими тому, что происходило по ходу регулярного сезона.