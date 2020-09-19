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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леброн Джеймс взбешен результатами голосования за титул MVP сезона в НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что недоволен результатами голосования за звание самого ценного игрока НБА сезона-2019/20.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как передает корреспондент Sportsnet Майк Труделл, Джеймс заявил, что его «взбесили» результаты в связи с тем, что он получил мало голосов за первое место (16 голосов). Леброн добавил, что не умаляет заслуг форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо, которому досталась награда. Игрок «Лейкерс» заявил, что грек провел «чертовски хороший сезон», однако отметил, что считает результаты не соответствующими тому, что происходило по ходу регулярного сезона.

Адетокунбо получил награду самому ценному игроку НБА по итогам сезона во второй раз подряд. Леброн Джеймс занял второе место в голосовании.

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