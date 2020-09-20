«Бостон» сократил отставание в финале плей-офф Восточной конференции НБА с «Майами»

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл (27 очков и 16 подборов). У «Бостона» 26 очков набрал форвард Джелейн Браун, дабл-дабл на счету форварда Джейсона Тейтума (25 очков, 14 подборов).

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«Майами» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−1. Команда вышла в финал Восточной конференции впервые с 2014 года. Последний раз «Бостон» выходил в финал Восточной конференции в сезоне-2017/18. Следующий матч состоится в ночь на 24 сентября.

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