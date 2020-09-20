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10:10 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» сократил отставание в финале плей-офф Восточной конференции НБА с «Майами»

ТАСС, 20 сентября. «Бостон» обыграл «Майами» в третьем матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 117:106.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл (27 очков и 16 подборов). У «Бостона» 26 очков набрал форвард Джелейн Браун, дабл-дабл на счету форварда Джейсона Тейтума (25 очков, 14 подборов).

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«Майами» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−1. Команда вышла в финал Восточной конференции впервые с 2014 года. Последний раз «Бостон» выходил в финал Восточной конференции в сезоне-2017/18. Следующий матч состоится в ночь на 24 сентября.

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Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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