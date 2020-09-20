«Бостон» сократил отставание в финале плей-офф Восточной конференции НБА с «Майами»
ТАСС, 20 сентября. «Бостон» обыграл «Майами» в третьем матче полуфинала
ТАСС, 20 сентября. «Бостон» обыграл «Майами» в третьем матче полуфинала
Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Бэм Адебайо, оформивший
«Майами» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−1. Команда вышла в финал Восточной конференции впервые с 2014 года. Последний раз «Бостон» выходил в финал Восточной конференции в сезоне-2017/18. Следующий матч состоится в ночь на 24 сентября.
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.