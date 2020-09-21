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10:37 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» одержали вторую победу над «Денвером» в полуфинальной серии плей-офф НБА

ТАСС, 21 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 105:103.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, в активе которого 31 очко и 9 подборов. Дэвис совершил решающий точный трехочковый бросок с финальной сиреной при счете 103:102 в пользу «Денвера». Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. У «Денвера» самым результативным стал центровой Никола Йокич (30 очков).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Лейкерс». Следующий матч команды проведут 23 сентября (начало — 04:00 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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