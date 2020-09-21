«Лейкерс» одержали вторую победу над «Денвером» в полуфинальной серии плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, в активе которого 31 очко и 9 подборов. Дэвис совершил решающий точный трехочковый бросок с финальной сиреной при счете 103:102 в пользу «Денвера». Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. У «Денвера» самым результативным стал центровой Никола Йокич (30 очков).