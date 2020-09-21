«Лейкерс» одержали вторую победу над «Денвером» в полуфинальной серии плей-офф НБА
ТАСС, 21 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче серии полуфинала
ТАСС, 21 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче серии полуфинала
Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, в активе которого 31 очко и 9 подборов. Дэвис совершил решающий точный трехочковый бросок с финальной сиреной при счете 103:102 в пользу «Денвера». Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Лейкерс». Следующий матч команды проведут 23 сентября (начало — 04:00 мск).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.