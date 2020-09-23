Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:30
Краснодар-2
Оренбург
Футбол. Кубок России
17:00
Салют Бл
Арсенал Т
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Чертаново
Футбол. Еврокубки
19:00
Аполлон
Лех
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Томь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Нижний Новгород
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Чайка
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Омония
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Динамо К
Все события
Фоторепортажи
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
10:50 (мск), источник: ТАСС

«Денвер» сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Лейкерс»

ТАСС, 23 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Денверу» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 106:114.

Наверх
Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач. В составе «Денвера» больше всех набрал защитник Джамал Мюррей, записавший себе в актив 28 очков, восемь подборов и 12 передач. Дабл-дабл оформил центровой команды Никола Йокич (22 очка, 10 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч команды проведут 25 сентября (начало — 04:00 мск).

Во время загрузки произошла ошибка.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа. Его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
На шаг ближе к цели. «Краснодар» вырвал победу у ПАОКа в ЛЧ
Виноват ли «Локомотив» и нужно ли останавливать сезон КХЛ
Команда Тутберидзе опубликовала переписку Рудковской и Загитовой
РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение по Леониду Федуну
Тренер «Тампы» оценил роль и пользу Василевского для команды
Мостовой: ПАОК переигрывал «Краснодар» и не заслуживал поражения
Хоккеист «Сент-Луиса» перешел в омский «Авангард»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь