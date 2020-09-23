«Денвер» сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Лейкерс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач. В составе «Денвера» больше всех набрал защитник Джамал Мюррей, записавший себе в актив 28 очков, восемь подборов и 12 передач. Дабл-дабл оформил центровой команды Никола Йокич (22 очка, 10 подборов).