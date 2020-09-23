«Денвер» сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Лейкерс»
ТАСС, 23 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Денверу» в третьем матче серии полуфинала
ТАСС, 23 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Денверу» в третьем матче серии полуфинала
Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч команды проведут 25 сентября (начало — 04:00 мск).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа. Его доигрывали 22 команды из 30.