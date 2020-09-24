«Майами» победил «Бостон» в матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА
ТАСС, 24 сентября. «Майами» обыграл «Бостон» в четвертом матче полуфинала
ТАСС, 24 сентября. «Майами» обыграл «Бостон» в четвертом матче полуфинала
Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Тайлер Хирро (37). Хирро установил рекорд «Майами» по количеству очков среди новичков в одной встрече
Центровой «Майами» Бэм Адебайо оформил
«Майами» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Команда вышла в финал Восточной конференции впервые с 2014 года. Последний раз «Бостон» выходил в финал Восточной конференции в сезоне-2017/18. Следующий матч состоится 26 сентября.
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.