«Майами» победил «Бостон» в матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Тайлер Хирро (37). Хирро установил рекорд «Майами» по количеству очков среди новичков в одной встрече плей-офф. Защитник также стал четвертым игроком в истории НБА, который в возрасте 20 лет или младше смог набрать в матче плей-офф более 30 очков. Ранее это удавалось Мэджику Джонсону (1980), Деррику Роузу (2009) и Брэндону Джэннингсу (2010).

Центровой «Майами» Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. Самым результативным в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум (28). Дабл-дабл себе в актив записал защитник команды Маркус Смарт (10 очков, 11 передач).

«Майами» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Команда вышла в финал Восточной конференции впервые с 2014 года. Последний раз «Бостон» выходил в финал Восточной конференции в сезоне-2017/18. Следующий матч состоится 26 сентября.