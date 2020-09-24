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15:00 (мск), источник: ТАСС

Бывший игрок НБА Делонте Уэст попрошайничает на улицах Далласа

ТАСС, 24 сентября. Экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэста сфотографировали, когда он попрошайничал на улицах Далласа (США, штат Техас). Снимок приводит аккаунт в Twitter Shoot The Jay, посвященный баскетбольной тематике.

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В 2016 году Уэст уже был замечен на улицах за тем же занятием. А в январе 2020 года появилось видео, на котором его избили и заковали в наручники.

Баскетболист, игравший в «Кливленде» с Леброном Джеймсом, страдает биполярным расстройством, из-за чего не раз становился центральной фигурой различных скандалов, в том числе будучи еще действующим игроком. В 2009 году он был арестован за хранение оружия, в 2010-м, по неподтвержденной информации, состоял в отношениях с матерью Леброна Джеймса. В 2012 году был оштрафован НБА за то, что ткнул пальцем в ухо игроку Гордону Хэйуорду во время матча.

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На драфте НБА в 2004 году Уэст был выбран в первом раунде под 24-м номером «Бостоном». Всего провел в лиге девять сезонов. Сыграл 432 матча в регулярных чемпионатах, в среднем набирая 9,7 очка, совершая 3,6 передачи и 2,9 подбора. Карьеру в НБА завершил в 2012 году, после выступал в Китайской баскетбольной ассоциации (КБА).

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