Бывший игрок НБА Делонте Уэст попрошайничает на улицах Далласа

В 2016 году Уэст уже был замечен на улицах за тем же занятием. А в январе 2020 года появилось видео, на котором его избили и заковали в наручники.

Баскетболист, игравший в «Кливленде» с Леброном Джеймсом, страдает биполярным расстройством, из-за чего не раз становился центральной фигурой различных скандалов, в том числе будучи еще действующим игроком. В 2009 году он был арестован за хранение оружия, в 2010-м, по неподтвержденной информации, состоял в отношениях с матерью Леброна Джеймса. В 2012 году был оштрафован НБА за то, что ткнул пальцем в ухо игроку Гордону Хэйуорду во время матча.