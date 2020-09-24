Бывший игрок НБА Делонте Уэст попрошайничает на улицах Далласа
ТАСС, 24 сентября.
ТАСС, 24 сентября.
В 2016 году Уэст уже был замечен на улицах за тем же занятием. А в январе 2020 года появилось видео, на котором его избили и заковали в наручники.
Баскетболист, игравший в «Кливленде» с Леброном Джеймсом, страдает биполярным расстройством,
На драфте НБА в 2004 году Уэст был выбран в первом раунде под 24-м номером «Бостоном». Всего провел в лиге девять сезонов. Сыграл 432 матча в регулярных чемпионатах, в среднем набирая 9,7 очка, совершая 3,6 передачи и 2,9 подбора. Карьеру в НБА завершил в 2012 году, после выступал в Китайской баскетбольной ассоциации (КБА).