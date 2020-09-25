«Лейкерс» обыграли «Денвер» и находятся в шаге от выхода в финал НБА
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии
Победу матче одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» — 114:108. Благодаря этой победе игроки «Лос-Анджелеса» увеличили отрыв в серии до 3−1 и теперь находятся в шаге от выхода в финал
Наибольший вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Энтони Дэвис, набравший 34 очка и совершивший 5 подборов и 3 передачи. Единственный
Лучшую результативность в составе «Денвера» продемонстрировал разыгрывающий Джамал Маррей — 32 очка, 3 подбора и 8 передач.
Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало — в 4:00 мск.