«Бостон» обыграл «Майами» и сохранил шансы на выход в финал НБА

Источник: AP 2020

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 121:108.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, записавший в свой актив 31 очко. На счету Джейлена Браунда 26 очков. Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Майами» отличился Горан Драгич, на счету которого 23 очка. Джимми Батлер записал в свой актив 17 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3−2 в пользу «Майами». Следующий матч между командами состоится 28 сентября и начнётся в 2:30 мск.