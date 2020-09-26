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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бостон» обыграл «Майами» и сохранил шансы на выход в финал НБА

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 121:108.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, записавший в свой актив 31 очко. На счету Джейлена Браунда 26 очков. Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Майами» отличился Горан Драгич, на счету которого 23 очка. Джимми Батлер записал в свой актив 17 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3−2 в пользу «Майами». Следующий матч между командами состоится 28 сентября и начнётся в 2:30 мск.

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