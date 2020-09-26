«Лейкерс» внесли Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в список травмированных

Источник: AP 2020

Как отмечается, у 27-летнего Дэвиса растяжения связок левого голеностопного сустава, его участие в игре с «Денвером», которая пройдет 26 сентября, находится под вопросом.

Джеймс в свою очередь испытывает боль в паховой области. Но, вероятно, 36-летний форвард выйдет на площадку в субботу.