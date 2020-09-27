«Лейкерс» победили «Денвер» и вышли в финал плей-офф НБА
ТАСС, 27 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Денвер» в пятом матче серии полуфинала
ТАСС, 27 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Денвер» в пятом матче серии полуфинала
Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, сделавший
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Лейкерс». Соперником клуба в финале станет победитель противостояния «Майами» — «Бостон» (счет в серии сейчас 3−2).
Также Джеймс впервые вышел в финал в составе «Лейкерс», до этого он это делал за «Кливленд» (5) и «Майами» (4). «Лейкерс» последний раз играли в финале в 2010 году (тогда они стали чемпионами).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.