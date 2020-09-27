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09:29 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» победили «Денвер» и вышли в финал плей-офф НБА

ТАСС, 27 сентября. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Денвер» в пятом матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 117:107.

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Источник: Reuters

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, сделавший трипл-дабл (38 очков + 16 подборов + 10 передач). Другой форвард команды Энтони Дэвис набрал 27 очков. У «Денвера» самыми результативными стали форвард Джерами Грант и центровой Никола Йокич, набравшие по 20 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Лейкерс». Соперником клуба в финале станет победитель противостояния «Майами» — «Бостон» (счет в серии сейчас 3−2).

Джеймс в 10-й раз в карьере вышел в финал плей-офф, он сравнялся по этому показателю с Каримом Абдул-Джаббаром. Больше в финалах играли только Билл Расселл (12) и Сэм Джонс (11).

Также Джеймс впервые вышел в финал в составе «Лейкерс», до этого он это делал за «Кливленд» (5) и «Майами» (4). «Лейкерс» последний раз играли в финале в 2010 году (тогда они стали чемпионами).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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