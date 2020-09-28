СМИ: Игрок клуба НБА «Миннесота» Бизли освобожден без предъявления обвинений

Источник: AP 2020

Баскетболист был арестован по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Он находился в тюрьме округа Хеннепин и ждал встречи с судьей. Адвокат Бизли ранее сообщал, что во время инцидента в доме находились несколько человек.

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Бизли был задрафтован «Денвером» под общим 19-м номером в 2016 году. За «Миннесоту» защитник выступает с февраля 2020 года, в среднем в минувшем регулярном чемпионате он набирал в составе команды 20,7 очка за игру, делал 5,1 подбора и 1,9 передачи.