СМИ: Игрок клуба НБА «Миннесота» Бизли освобожден без предъявления обвинений

Баскетболист был арестован по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Он находился в тюрьме округа Хеннепин и ждал встречи с судьей. Адвокат Бизли ранее сообщал, что во время инцидента в доме находились несколько человек.
Бизли был задрафтован «Денвером» под общим 19-м номером в 2016 году. За «Миннесоту» защитник выступает с февраля 2020 года, в среднем в минувшем регулярном чемпионате он набирал в составе команды 20,7 очка за игру, делал 5,1 подбора и 1,9 передачи.
В межсезонье Бизли станет ограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что «Миннесота» планировала подписать новое соглашение с игроком.