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10:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Игрок клуба НБА «Миннесота» Бизли освобожден без предъявления обвинений

ТАСС, 28 сентября. Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота» Малик Бизли, который был арестован в субботу, освобожден без предъявления обвинений. Об этом сообщает портал The Athletic.

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Источник: AP 2020

Баскетболист был арестован по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Он находился в тюрьме округа Хеннепин и ждал встречи с судьей. Адвокат Бизли ранее сообщал, что во время инцидента в доме находились несколько человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бизли был задрафтован «Денвером» под общим 19-м номером в 2016 году. За «Миннесоту» защитник выступает с февраля 2020 года, в среднем в минувшем регулярном чемпионате он набирал в составе команды 20,7 очка за игру, делал 5,1 подбора и 1,9 передачи.

В межсезонье Бизли станет ограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что «Миннесота» планировала подписать новое соглашение с игроком.

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