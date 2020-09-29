Док Риверс покинул пост главного тренера клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс»

В текущем розыгрыше плей-офф «Клипперс» проиграли «Денверу» в серии второго круга со счетом 3−4. В регулярном чемпионате клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции.
«Спасибо “Клипперс” за возможность работать в таком клубе и постоянную поддержку. Моей целью было чемпионство, команда способна на это. Мы через многое прошли вместе, я благодарен всем. У нас не получилось оправдать ожиданий, за это я беру вину на себя», — сказал специалист.
Риверсу 58 лет, он тренировал «Клипперс» с 2013 года. За этот период клуб шесть раз выходил в плей-офф, однако ни разу команда из Лос-Анджелеса не добиралась финала конференции. Риверс также тренировал «Орландо» и «Бостон», выиграв с последним чемпионат в 2008 году.