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09:22 (мск), источник: ТАСС

Док Риверс покинул пост главного тренера клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс»

ТАСС, 29 сентября. Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» уволило с поста главного тренера команды американского специалиста Дока Риверса. Об этом сообщаетс пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2020

В текущем розыгрыше плей-офф «Клипперс» проиграли «Денверу» в серии второго круга со счетом 3−4. В регулярном чемпионате клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спасибо “Клипперс” за возможность работать в таком клубе и постоянную поддержку. Моей целью было чемпионство, команда способна на это. Мы через многое прошли вместе, я благодарен всем. У нас не получилось оправдать ожиданий, за это я беру вину на себя», — сказал специалист.

Риверсу 58 лет, он тренировал «Клипперс» с 2013 года. За этот период клуб шесть раз выходил в плей-офф, однако ни разу команда из Лос-Анджелеса не добиралась финала конференции. Риверс также тренировал «Орландо» и «Бостон», выиграв с последним чемпионат в 2008 году.

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