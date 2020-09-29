Док Риверс покинул пост главного тренера клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс»

Источник: AP 2020

В текущем розыгрыше плей-офф «Клипперс» проиграли «Денверу» в серии второго круга со счетом 3−4. В регулярном чемпионате клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2411587ec7cd7da1380c" data-vnd="2411587ec7cd7da1380c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2411587ec7cd7da1380c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спасибо “Клипперс” за возможность работать в таком клубе и постоянную поддержку. Моей целью было чемпионство, команда способна на это. Мы через многое прошли вместе, я благодарен всем. У нас не получилось оправдать ожиданий, за это я беру вину на себя», — сказал специалист.