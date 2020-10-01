«Лейкерс» обыграли «Майами» в стартовом матче финала плей-офф НБА
ТАСС, 1 октября. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» в первом матче финальной серии
ТАСС, 1 октября. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» в первом матче финальной серии
Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 34 очка.
«Лейкерс» повели в серии со счетом 1−0. Клуб вышел в финал
«Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года пробился в финал. На счету команды три чемпионства (2006, 2012, 2013).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.