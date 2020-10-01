«Лейкерс» обыграли «Майами» в стартовом матче финала плей-офф НБА

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 34 очка. Дабл-дабл оформил другой форвард команды Леброн Джеймс (25 очков, 13 подборов). В составе «Майами» 23 очка набрал форвард Джимми Батлер.

«Лейкерс» повели в серии со счетом 1−0. Клуб вышел в финал плей-офф впервые за 10 лет. Ранее «Лейкерс» не пробивались в плей-офф по итогам регулярного чемпионата на протяжении шести сезонов. Команда 16 раз становилась чемпионом НБА.

«Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года пробился в финал. На счету команды три чемпионства (2006, 2012, 2013).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.