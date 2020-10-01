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12:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глава НБА сообщил, что следующий сезон в лиге стартует в январе 2021 года

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что следующий сезон в лиге с наибольшей долей вероятности начнется в следующем году.

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Источник: AP 2020

— Ранее я говорил, что самое раннее, когда мы можем начать новый сезон — это Рождество, однако все может поменяться, — приводит Sportando слова Сильвера. — Я бы сказал, что наиболее вероятный сценарий — начало сезона в январе.

Ранее стартовала финальная серия плей-офф НБА сезона-2019/20. В первом матче серии за титул «Лейкерс» обыграли «Майами» (116:98).

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