Глава НБА сообщил, что следующий сезон в лиге стартует в январе 2021 года
Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что следующий сезон в лиге с наибольшей долей вероятности начнется в следующем году.
Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что следующий сезон в лиге с наибольшей долей вероятности начнется в следующем году.
— Ранее я говорил, что самое раннее, когда мы можем начать новый сезон — это Рождество, однако все может поменяться, — приводит Sportando слова Сильвера. — Я бы сказал, что наиболее вероятный сценарий — начало сезона в январе.
Ранее стартовала финальная серия