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10:41 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» увеличили отрыв от «Майами» в финальной серии плей-офф НБА

ТАСС, 3 октября. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» во втором матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 124:114.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 33 очка. Дабл-даблы оформили тяжелый команды Энтони Дэвис (32 очка, 14 подборов) и разыгрывающий Рэджон Рондо (16 очков, 10 передач). В составе «Майами» легкий форвард Джимми Батлер набрал 25 очков и сделал 13 передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лейкерс» повели в серии со счетом 2−0. Клуб вышел в финал плей-офф впервые за 10 лет. Ранее «Лейкерс» не пробивались в плей-офф по итогам регулярного чемпионата на протяжении шести сезонов. Команда 16 раз становилась чемпионом НБА.

«Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года пробился в финал. На счету команды три чемпионства (2006, 2012, 2013). Защитник Тайлер Хирро стал самым молодым баскетболистом стартовой пятерки в истории матчей плей-офф НБА (20 лет 256 дней). Он побил рекорд разыгрывающего «Лейкерс» 80-х и 90-х годов Мэджика Джонсона (20 лет 264 дня).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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