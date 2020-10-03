«Лейкерс» увеличили отрыв от «Майами» в финальной серии плей-офф НБА

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 33 очка. Дабл-даблы оформили тяжелый команды Энтони Дэвис (32 очка, 14 подборов) и разыгрывающий Рэджон Рондо (16 очков, 10 передач). В составе «Майами» легкий форвард Джимми Батлер набрал 25 очков и сделал 13 передач.

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«Лейкерс» повели в серии со счетом 2−0. Клуб вышел в финал плей-офф впервые за 10 лет. Ранее «Лейкерс» не пробивались в плей-офф по итогам регулярного чемпионата на протяжении шести сезонов. Команда 16 раз становилась чемпионом НБА.

«Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года пробился в финал. На счету команды три чемпионства (2006, 2012, 2013). Защитник Тайлер Хирро стал самым молодым баскетболистом стартовой пятерки в истории матчей плей-офф НБА (20 лет 256 дней). Он побил рекорд разыгрывающего «Лейкерс» 80-х и 90-х годов Мэджика Джонсона (20 лет 264 дня).