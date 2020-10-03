«Лейкерс» увеличили отрыв от «Майами» в финальной серии плей-офф НБА
ТАСС, 3 октября. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» во втором матче финальной серии
ТАСС, 3 октября. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» во втором матче финальной серии
Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 33 очка.
«Лейкерс» повели в серии со счетом 2−0. Клуб вышел в финал
«Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года пробился в финал. На счету команды три чемпионства (2006, 2012, 2013). Защитник Тайлер Хирро стал самым молодым баскетболистом стартовой пятерки в истории матчей
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.