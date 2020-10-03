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13:46 (мск), источник: ТАСС

НБА может отказаться от приостановки сезона на Олимпийские игры в Токио

ТАСС, 3 октября. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), скорее всего, не будет делать паузу в сезоне на Олимпийские игры в Токио. Об этом заявил комиссар лиги Адам Сильвер, комментарий которого приводит агентство Reuters.

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Источник: AP 2020

Токио должен был принять Олимпиаду летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сезон НБА традиционно проводится с октября по июнь, но из-за пандемии старт нового розыгрыша будет отложен, что может привести к наложению календарей соревнований.

«Мы рассмотрим этот вариант. Маловероятно, что при учете позднего старта чемпионата, мы приостановим сезон ради Олимпиады, — сказал Сильвер. — Я также обеспокоен тем, что игроки из других стран, которые играют в НБА, не смогут помочь своим сборным. Даже если мы запланируем паузу на Олимпийские игры, кто может быть уверен в том, что будет следующим летом?».

На данный момент в НБА проводится финальная серия плей-офф, старт нового сезона запланирован на январь.

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