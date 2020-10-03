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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Док Риверс назначен главным тренером клуба НБА «Филадельфия»

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Док Риверс назначен на пост главного тренера «Филадельфия Севенти Сиксерс», сообщается на сайте клуба НБА.

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Источник: AP 2020

Условия сделки не разглашаются. Предыдущим клубом 58-летнего специалиста был «Лос-Анджелес Клипперс», который он возглавлял с 2013 года. Риверс станет 25-м главным тренером в истории «Филадельфии».

Риверс ранее тренировал клубы НБА «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс», с которым он стал чемпионом НБА в 2008 году.

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