Док Риверс назначен главным тренером клуба НБА «Филадельфия»
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Док Риверс назначен на пост главного тренера «Филадельфия Севенти Сиксерс», сообщается на сайте клуба НБА.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Док Риверс назначен на пост главного тренера «Филадельфия Севенти Сиксерс», сообщается на сайте клуба НБА.
Условия сделки не разглашаются. Предыдущим клубом 58-летнего специалиста был «Лос-Анджелес Клипперс», который он возглавлял с 2013 года. Риверс станет 25-м главным тренером в истории «Филадельфии».
Риверс ранее тренировал клубы НБА «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс», с которым он стал чемпионом НБА в 2008 году.