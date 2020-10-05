«Майами» сократил отставание от «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии плей-офф НБА

Источник: AP 2020

Первым трипл-даблом в плей-офф в карьере отметился легкий форвард «Майами» Джимми Батлер (40 очков, 13 передач, 11 подборов), не совершив ни одного трехочкового броска, Батлер стал третьим с 40-очковым трипл-даблом в истории финальных серий. Он стал 21-м игроком в истории финальных серий плей-офф НБА, сумевшим сделать трипл-дабл, и шестым баскетболистом, который сделал трипл-дабл, набрав более 30 очков. Батлер заработал на себе 11 нарушений правил, не совершив ни одного фола.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал дабл-дабл (25 очков, 10 подборов), в 2015 году у него был трипл-дабл с 40 очками. Джеймс совершил восемь потерь, повторив антирекорд в карьере в матчах финальных серий. У «Лейкерс» по 19 очков в активе у Маркиффа Морриса и Кайла Кузмы, 15 очков набрал Энтони Дэвис, у «Майами» 17 очков набрали Келли Олиник и Тайлер Хирро.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». Следующая игра пройдет 7 октября (начало матча в 04:00 мск).

«Лейкерс» вышли в финал впервые за 10 лет, ранее «Лейкерс» не пробивались в плей-офф по итогам регулярного чемпионата на протяжении шести сезонов, команда 16 раз становилась чемпионом НБА. Джеймс вышел на второе место в списке лучших ассистентов в истории плей-офф НБА (1 846), обойдя Джона Стоктона (1 839), лидирует Мэджик Джонсон (2 346). Также баскетболист поднялся на второе место в списке игроков с наибольшим числом попаданий бросками с игры в финальных сериях (552), опередив Карима Абдул-Джаббара (544), первое место занимает Джерри Уэст (612). Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард вышел на 15-е место в списке игроков с наибольшим количеством подборов в нападении в плей-офф НБА.

«Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года пробился в финал. На счету команды три чемпионства (2006, 2012, 2013). Батлер стал третьим игроком в истории «Майами», сумевшим набрать 30 и более очков в игре финальной серии, ранее это удалось Дуэйну Уэйду и Джеймсу, а также вторым игроком, помимо Уэйда в 2006 году, который сумел набрать 30 очков в первых трех четвертях. Матч пропустили Бэм Адебайо и Горан Драгич.