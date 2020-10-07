«Лейкерс» победили «Майами» в матче финальной серии плей-офф НБА
ТАСС, 7 октября. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» в четвертом матче финальной серии
ТАСС, 7 октября. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» в четвертом матче финальной серии
Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он набрал 28 очков и сделал 12 подборов. Коллега Джеймса по амплуа из «Майами» Джимми Батлер оформил
«Лейкерс» ведут в серии со счетом 3−1. Клуб вышел в финал
«Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года пробился в финал. На счету команды три чемпионства (2006, 2012, 2013). Защитник Тайлер Хирро забросил в текущем
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.