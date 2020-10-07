«Лейкерс» победили «Майами» в матче финальной серии плей-офф НБА

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он набрал 28 очков и сделал 12 подборов. Коллега Джеймса по амплуа из «Майами» Джимми Батлер оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. Пятый матч противостояния пройдет 10 октября.

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«Лейкерс» ведут в серии со счетом 3−1. Клуб вышел в финал плей-офф впервые за 10 лет. Ранее «Лейкерс» не пробивались в плей-офф по итогам регулярного чемпионата на протяжении шести сезонов. Команда 16 раз становилась чемпионом НБА.

«Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года пробился в финал. На счету команды три чемпионства (2006, 2012, 2013). Защитник Тайлер Хирро забросил в текущем плей-офф 45 трехочковых, установив рекорд НБА для новичков.