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10:51 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» победили «Майами» в матче финальной серии плей-офф НБА

ТАСС, 7 октября. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 102:96.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он набрал 28 очков и сделал 12 подборов. Коллега Джеймса по амплуа из «Майами» Джимми Батлер оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. Пятый матч противостояния пройдет 10 октября.

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«Лейкерс» ведут в серии со счетом 3−1. Клуб вышел в финал плей-офф впервые за 10 лет. Ранее «Лейкерс» не пробивались в плей-офф по итогам регулярного чемпионата на протяжении шести сезонов. Команда 16 раз становилась чемпионом НБА.

«Майами» шестой раз в истории и впервые с 2014 года пробился в финал. На счету команды три чемпионства (2006, 2012, 2013). Защитник Тайлер Хирро забросил в текущем плей-офф 45 трехочковых, установив рекорд НБА для новичков.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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