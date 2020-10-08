«Лейкерс» сыграют пятый матч финала НБА в форме в честь Коби Брайанта

Источник: AP 2020

Об этом сообщает пресс-служба «Лейкерс».

Счет в серии до четырех побед сейчас 3−1 в пользу «Лейкерс», следующий матч состоится в ночь на 10 октября. Ранее «Лейкерс» уже выступали в специальных черно-золотых майках «Черная Мамба» во втором матче финальной серии, в клубе планировали, что эта форма будет использована в седьмой игре, но сейчас решили сыграть в ней в потенциально чемпионском матче.

Вдова Брайанта Ванесса похвалила выбор формы. «Майки Мамбы и Мамбаситы одобрены на пятый матч. Вперед, «Лейкерс», — написала она в Instagram.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.