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13:26 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» сыграют пятый матч финала НБА в форме в честь Коби Брайанта

ТАСС, 8 октября. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» проведет пятый матч финальной серии против «Майами» в альтернативной форме, посвященной погибшему при крушении вертолета экс-игроку команды Коби Брайанту.

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает пресс-служба «Лейкерс».

Счет в серии до четырех побед сейчас 3−1 в пользу «Лейкерс», следующий матч состоится в ночь на 10 октября. Ранее «Лейкерс» уже выступали в специальных черно-золотых майках «Черная Мамба» во втором матче финальной серии, в клубе планировали, что эта форма будет использована в седьмой игре, но сейчас решили сыграть в ней в потенциально чемпионском матче.

Вдова Брайанта Ванесса похвалила выбор формы. «Майки Мамбы и Мамбаситы одобрены на пятый матч. Вперед, «Лейкерс», — написала она в Instagram.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

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